В Григориополе поймали несовершеннолетнего за кражу рыболовных снастей

В Григориополе поймали несовершеннолетнего за кражу рыболовных снастей

За помощью к правоохранителям обратился 61-летний предприниматель. Житель Григориополя сообщил, что из складского помещения была совершена кража. Вор похитил 5 удочек, 2 спиннинга и прочие рыболовные снасти.

В результате осмотра места происшествия было установлено, что злоумышленник проник на склад, взломав дверь. Личность подозреваемого была установлена в течение суток, пишет mvdpmr.org. К моменту задержания 17-летний житель села Красная горка уже успел продать часть похищенного. Остальное было припрятано в укромном месте на берегу реки Днестр.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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