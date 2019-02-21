В Григориополе обнаружен загадочный подземный тоннель (ФОТО)

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Подземное сооружение с нишами в стенах недавно обнаружила в Григориополе местная жительница.

Руководитель местного отделения Приднестровского географического общества Наталья Берзан отметила, что это уже не первая подобная находка – во время строительных работ горожане и раньше натыкались на подземные сооружения. Однако кто и когда их построил, а самое главное с какой целью, до сих пор неизвестно, пишет moldpress.md.

– Специальных исследований никогда не проводилось, а местные старожилы о происхождении тоннелей ничего не знают, хотя предполагают, что они появились до того, как был основан город Григориополь. Здесь не чувствуется сырости, а температура воздуха по ощущениям не ниже 15 градусов. Судя по всему, в этом тоннеле свой микроклимат, – рассказала краевед Наталья Берзан.

По мнению ученых, Григориополь – не единственное место в левобережье Днестра, где найдены подземные ходы. Аналогичные архитектурные феномены обнаружены на территории Бендер, Дубоссар, Рашкова и Тирасполя. Директор Приднестровского историко-географического общества Александр Горносталь сказал, что на территории существует немалое количество разветвленных подземных коммуникаций различного масштаба, протяженности и уровня сохранности.

– Только междисциплинарные исследования с привлечением специалистов из разных областей, в первую очередь археологов и архитекторов, могут прояснить вопрос о том, когда и для чего были построены эти загадочные тоннели, – отметил исследователь.