В Григориополе нетрезвый водитель скутера протаранил опору ЛЭП (ФОТО)

В Григориополе нетрезвый водитель скутера протаранил опору ЛЭП (ФОТО)

Не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи 32-летний житель Григориопольского района. Мужчина двигался на скутере Honda Dio.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, водитель с тяжёлыми травмами головы был госпитализирован в реанимационное отделение больницы города Григориополь.

Установлено, что пострадавший управлял двухколёсным транспортным средством без мотошлема. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.

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