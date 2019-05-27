В Григориополе нетрезвый водитель скутера протаранил опору ЛЭП (ФОТО)

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Не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи 32-летний житель Григориопольского района. Мужчина двигался на скутере Honda Dio.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, водитель с тяжёлыми травмами головы был госпитализирован в реанимационное отделение больницы города Григориополь.

Установлено, что пострадавший управлял двухколёсным транспортным средством без мотошлема. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.