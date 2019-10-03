В Григориополе непотушенная спичка стала причиной пожара

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Пожар произошёл 1 октября в районе села Гыртоп Григориопольского района. Местный житель по пути к другу закурил сигарету и выбросил спичку в сухую траву, не убедившись в том, что она потухла.

Разгоревшийся огонь мужчина заметил на обратном пути, пишет mvdpmr.org. Собственными силами пламя потушить не получилось: оно перекинулось на деревья и высаженную рядом кукурузу.

Два пожарных расчёта боролись с воспламенением общей площадью 25 га. По подсчётам специалистов, выгорело около 80 деревьев и 30 рядов кукурузы длиной 250 м.

Неприятный инцидент расследуют органы правопорядка. Материальный ущерб устанавливается.