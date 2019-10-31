В Григориополе ищут пропавшую 15-летнюю девушку

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В Григориополе пропала 15-летняя Анастасия Хлопова. Родные несовершеннолетней просят помощи в поисках.

Два дня назад Настя ушла из дома, и до сих пор неизвестно, где она находится. Девушка уходила из дома и раньше, пишет tsv.md.

Анастасия проживает с бабушкой в районе Консервного завода в Григориополе. На данный момент сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних опрашивают друзей, знакомых и всех, кто мог видеть пропавшую.

Тех, кто обладает информацией о девушке, просят звонить по телефону: 077 568 857.