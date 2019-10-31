В Григориополе ищут пропавшую 15-летнюю девушку

В Григориополе ищут пропавшую 15-летнюю девушку

В Григориополе пропала 15-летняя Анастасия Хлопова. Родные несовершеннолетней просят помощи в поисках.

Два дня назад Настя ушла из дома, и до сих пор неизвестно, где она находится. Девушка уходила из дома и раньше, пишет tsv.md.

Анастасия проживает с бабушкой в районе Консервного завода в Григориополе. На данный момент сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних опрашивают друзей, знакомых и всех, кто мог видеть пропавшую.

Тех, кто обладает информацией о девушке, просят звонить по телефону: 077 568 857.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md