В Григориополе двое малолетних разбойников ограбили магазин

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С заявлением в милицию обратился 53-летний житель села Бутор Григориопольского района. В ночь на 23 ноября неизвестные проникли в его магазин и похитили товары.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены злоумышленники, пишет mvdpmr.org. Ими оказались двое 12-летних школьников. Вечером, когда магазин был закрыт, они разбили окно и пролезли сквозь решётку в торговое помещение. Нарушители унесли с собой 20 раскладных ножей, игрушечные пистолеты, наушники, фонарики и пр.

Товар, спрятанный в тайниках, был изъят и возвращён владельцу. Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности. Юных правонарушителей поставят на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних.