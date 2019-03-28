В Григориополе автолюбитель ездил по поддельной доверенности

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Две поддельные доверенности изъяли сотрудники отделения ГАИ Григориопольского района за минувшие сутки.

За нарушение ПДД в районе воскресного рынка в Григориополе автоинспекторы остановили ВАЗ-2106. При проверке документов 28-летний водитель предъявил рукописную доверенность. В ходе разбирательства выяснилось, что доверенность была оформлена на его тестя. Чтобы иметь возможность управлять авто, мужчина собственноручно выписал себе аналогичный документ и сам же в нём расписался.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, вечером того же дня в селе Красная Горка сотрудники ДПС остановили Ford под управлением 20-летнего водителя. Предъявленная доверенность также была написана не владельцем. Как выяснилось, в октябре прошлого года молодой человек приобрёл авто и оформил доверенность на 3 месяца. По истечении срока он так и не переоформил машину. Чтобы не ездить к собственнику иномарки за новой доверенностью, мужчина написал её самостоятельно.

В обоих случаях доверенности были изъяты и направлены на экспертизу. За использование заведомо подложного документа предусмотрен крупный штраф или исправительные работы, а за его изготовление нарушителям грозит до 2 лет лишения свободы.