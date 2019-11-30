В Греции в грузовике жителя Вулканешт обнаружили группу мигрантов-нелегалов

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Полиция Греции задержала грузовой автомобиль-рефрижератор, перевозивший 41 мигранта из стран Ближнего Востока. Собственником грузовика и, предположительно, организатором трафика беженцев в Европу оказался житель Вулканешт.

Как сообщает gagauzinfo.md со ссылкой на болгарскую прессу, инцидент произошёл в начале ноября вблизи города Ксанти, расположенного в северной части Греции. Полиция при досмотре обнаружила в рефрижераторе 41 мигранта, большинство из которых являются выходцами из Афганистана. В грузовике также оказались граждане Сирии и Ирана. Задержанные заявили, что каждый из них заплатил посреднику по 2 500 евро за нелегальное пересечение границы Болгарии и Греции.

В свою очередь, правоохранительные органы Болгарии установили, что грузовик сменил владельца в октябре текущего года. Его собственником стал 36-летний житель города Вулканешты. При покупке молдаванин заявил, что намерен использовать транспортное средство для перевозки одежды из Турции в Молдову и Украину.

Правоохранительные органы задержали водителя грузовика и ведут поиски владельца транспортного средства, пишет источник.