В Греции молдаванин провозил в автомобиле 11 нелегалов, трое из них лежали в багажнике

Гражданин Молдовы особым образом отличился на чужбине – его автомобиль был битком набит нелегалами.



Увидев наполненную пассажирами машину, полицейские подали водителю знак остановиться, вместо этого самоотверженный молдаванин развил скорость, передаёт regnum.ru. Органам правопорядка удалось догнать автомобиль, но молдаванин вновь не пожелал подчиниться и решил бежать, оставив при этом автомобиль.

Органы правопорядка насчитали в автомобиле 11 иностранных граждан, трое из них лежали в багажнике. Нелегалами оказались шестеро граждан Пакистана и пятеро граждан Бангладеш. Позже правоохранители выявили, что номерные знаки автомобиля – поддельные, а настоящие были спрятаны в самой машине.

Согласно переданной информации, 24-летний гражданин Молдовы будет доставлен в прокуратуру в Салониках.