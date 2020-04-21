В Гратиештах перевернулась машина такси. Водитель не пострадал (ВИДЕО)

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На трассе вблизи Гратиешт перевернулся автомобиль службы такси.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, в ДТП попал автомобиль Dacia, принадлежащий компании такси. Сотрудники полиции выяснили, что 30-летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, а затем перевернулась, пишет echipa.md.

К счастью, мужчина был в машине один и не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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