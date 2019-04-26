В гостях у президента побывали воспитанники школы-интерната для детей-сирот (ФОТО)

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Сегодня здание Администрации Президента посетили дети из бендерской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для юных гостей была проведена экскурсия, в ходе которой они смогли ознакомиться с деятельностью учреждения.

Детей впечатлили залы исторического значения, а также Президентская библиотека и Зал награждений. По случаю Пасхальных праздников учащиеся получили подарки и куличи.

Отметим, что за последние четыре месяца здание президентуры посетили более 2 000 человек.