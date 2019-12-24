В гостях у президента: Игорь Додон поздравил с наступающими праздниками около 400 детей со всей страны (ФОТО, ВИДЕО)

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По случаю приближающихся зимних праздников сегодня президент поздравил около 400 детей. Детвора приехала в администрацию главы государства из всех районов страны, включая Гагаузию и приднестровский регион.

Для юных гостей была проведена короткая экскурсия по зданию; они ознакомились с работой администрации и стали зрителями великолепного представления, подготовленного президентским оркестром и маленькими артистами ансамбля “Picături Muzicale”.

Игорь Додон пожелал всем светлых праздников и счастливого Нового года. От Благотворительного фонда первой леди “Din suflet” детям были сделаны новогодние подарки. Кроме того, их угостили фруктами и сладостями.

В завершение праздничного мероприятия глава государства отметил, что будет и далее прилагать усилия для оказания поддержки всем детям Республики Молдова и создания наилучших условий жизни для них.