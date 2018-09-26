В госпитале для инвалидов ВОВ в Тирасполе вспыхнул пожар (ФОТО)

В госпитале для инвалидов ВОВ в Тирасполе вспыхнул пожар (ФОТО)

Сообщение о пожаре в ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны» поступило по номеру «101» в 17:30. Дым, выходящий из помещения дезинфекционной камеры, заметила сотрудница лечебного учреждения. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, на место происшествия прибыли два расчёта столичного пожарного гарнизона. Огонь площадью 15 квадратных метров был ликвидирован в течение 30 минут.

Специалисты рассматривают две возможные причины возгорания: неосторожность при курении и нарушение эксплуатации электроприборов. Сумма материального ущерба, причинённая медицинскому учреждению, устанавливается. Проводится разбирательство.

 

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