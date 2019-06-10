В Госдуме РФ прокомментировали политическую ситуацию в Молдове

– В Молдове усилиями контролируемых олигархом Плахотнюком Конституционного суда и партии демократов пытаются организовать государственный переворот. В момент, когда в стране путем длительных переговоров наконец сформировано коалиционное правительство и возникла предпосылка для нормализации ситуации, деструктивные силы пытаются расшатать молдавское государство и спровоцировать хаос, – приводит слова депутата его пресс-служба, пишет РИА Новости.

Железняк подчеркнул, что Россия выступает “за достижение внутреннего консенсуса в Молдове, сохранение спокойствия и безусловного суверенитета страны/”, а руководству страны следует “при полном соблюдении норм демократического общества мудро решить созданную проблему двоевластия”.

– В России готовы к развитию сотрудничества с Республикой Молдова, мы рассчитываем, что руководству страны удастся справиться с кризисом. Мы также всецело поддерживаем курс Молдовы на военный нейтралитет, выступаем за восстановление конструктивного диалога, нормализацию и дальнейшее развитие российско-молдавских отношений. В интересах региона должно быть продолжено вдумчивое и цивилизованное обсуждение приднестровской проблематики, – добавил депутат.

Политик также выразил надежду на то, что “законно избранные молдавские власти смогут достойно пройти нынешнее испытание”.