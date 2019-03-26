В городах России отметили Мэрцишор (ФОТО)

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В российском Сургуте накануне прошел торжественный концерт, посвященный традиционному молдавскому празднику Мэрцишор. Участниками мероприятия стали порядка 1000 человек.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила советник президента по связям с диаспорой Кристина Буга. Она отметила, что по поручению главы государства в праздничном мероприятии принял участие замечательный артист, исполнитель молдавских песен Исидор Глиб.

– Искренне благодарю администрации Ханта-Мансийского АО и Сургута за оказанную помощь и за поддержку начинаний и проектов наших соотечественников. Также большое спасибо Лидии Селезень, председателю молдавской общины города Сургут. Благодаря её усилиям праздник получился замечательным, – написала Буга.

Отпраздновали Мэрцишор в еще одном российском городе – Мегионе. В данной связи советник президента выразила благодарность за проведенное мероприятие администрации этого населенного пункта и молдавской диаспоре в Мегионе под руководством ее председателя Евгения Бычкова. Праздник состоялся также при содействии главы государства.

– Было приятно констатировать, с какой радостью восприняли концерт все участники мероприятия. Надеюсь, что праздник хоть немного воссоздал тёплую атмосферу нашей страны, – добавила Буга.