В Голландии задержали автобус с 65 гражданами Молдовы: водителей подозревают в торговле людьми

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Пограничная полиция Голландии задержала автобус с 65 гражданами Молдовы, среди которых есть и дети. Они направлялись в центр приёма беженцев в Тер-Апель.

Граждане Молдовы хотели запросить убежище. Водитель и его коллега были задержаны по обвинению в торговле людьми. Сообщение в полицию было получено, когда сотрудники центра приёма беженцев заметили группу из 20 человек, которая вышла из автобуса и направилась к центру. Транспортное средство было припарковано приблизительно в 500 метрах, передаёт publika.md.

Стоит отметить, что в этом году более 800 граждан Молдовы запросили убежище в Голландии.