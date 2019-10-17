В Глодянах воры взломали магазин и за 5 минут украли десятки телефонов

В Глодянах воры взломали магазин и за 5 минут украли десятки телефонов

Неизвестные взломали и проникли в магазин «Молдова» в Глодянах, после чего украли более 30 телефонов и три планшета.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Глодян Евгении Молчановой, сотрудники Службы госохраны сообщили в полицию о случившемся поздней ночью. Прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что неизвестные проникли в магазин «Молдова», после чего украли 2 планшета модели Samsung, один планшет модели Lenovo, мобильный телефон модели LG, 19 телефонов Samsung, 14 телефонов Huawei, 2 телефона Medium. Сумма ущерба устанавливается.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

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