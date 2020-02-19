В Глодянах внук набросился с ножом на родных из-за денег

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Инцидент произошёл в ночь на 18 февраля в селе Душмань Глодянского района. 26-летний молодой человек попал в полицию после того, как напал на своих бабушку и дедушку с ножом, так как родственники не хотели давать ему деньги.

В полицию обратилась пострадавшая родственница, пишет deschide.md. По словам женщины, внук пришёл в гости, выпил, а позже на почве денег между ними разразился конфликт. Тогда мужчина избил родственников, после чего нанёс ножом несколько порезов.

Пострадавших доставили в больницу в Глодянах. Нападавшего задержали на 72 часа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.