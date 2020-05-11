В Глодянах сняли карантин

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Сегодня, 11 мая, согласно принятому ранее распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ, был снят карантинный режим в Глодянах. Госсекретарь МВД Георгий Балан призвал власти города продолжать обеспечивать соблюдение всех необходимых мер, чтобы не допустить массового заражения людей коронавирусом.

Стоит отметить, что карантинный режим в Глодянах был введён 14 апреля. Для обеспечения безопасности граждан было задействовано 47 сотрудников МВД и 12 единиц спецтехники.

Накануне карантин сняли также в Чишмикиой и Етулии.

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