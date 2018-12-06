В Глодянах прокурора подозревают в злоупотреблении служебным положением

Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении уголовного преследования прокурора из Глодян, которого обвиняли в злоупотреблениях властью и мошенническом получении средств. Было установлено, что прокурор, который вёл уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в мошенничестве, совершил несколько нарушений.

В ходе расследования было выявлено, что подписи обвиняемого и адвоката в документах, подготовленных прокурором, принадлежали другим людям. Более того, ответчик и его клиент даже не принимали участия в этих разбирательствах, передаёт deschide.md. Таким образом, мужчину обвинили в злоупотреблении служебным положением, сокрытии своих незаконных действий, вымогательстве и подделке официальных документов.

Обвиняемый не признал своей вины, а уголовное дело было направлено на рассмотрение в Дрокиевский суд. Если мужчина будет признан виновным, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 1 350 до 2 350 условных единиц или лишение свободы от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности на срок от 5 до 10 лет.