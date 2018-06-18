В Глодянах пьянка закончилась убийством хозяина дома

34-летний житель села Клоколений Векь Глодянского района был зарезан в собственном доме после того, как между ним и его собутыльником разогрелась ссора. По информации полиции, в разгар ссоры 19-летний подозреваемый схватился за нож и зарезал мужчину, после чего сбежал с места преступления. «Скорую» вызвали другие участники пьянки, которые находились в доме. Врачи, однако, не смогли спасти жизнь жертвы.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.