В Глодянах пьянка закончилась убийством хозяина дома

В Глодянах пьянка закончилась убийством хозяина дома

34-летний житель села Клоколений Векь Глодянского района был зарезан в собственном доме после того, как между ним и его собутыльником разогрелась ссора. По информации полиции, в разгар ссоры 19-летний подозреваемый схватился за нож и зарезал мужчину, после чего сбежал с места преступления. «Скорую» вызвали другие участники пьянки, которые находились в доме. Врачи, однако, не смогли спасти жизнь жертвы.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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