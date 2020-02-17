В Глодянах мужчина ранил ножом и ограбил соседа

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Молодой человек был задержан после того, как проник в дом соседа и, угрожая ножом, украл деньги и мобильные телефоны. Инцидент произошёл в субботу в Глодянах.

65-летний пострадавший сообщил правоохранительным органам, что проснулся ночью от того, что в его доме находился сосед. Вооружённый ножом мужчина потребовал отдать ему мобильные телефоны, пишет deschide.md.

Жертва пыталась оказать сопротивление, однако в ответ злоумышленник нанёс удар ножом по правой руке хозяина дома. После этого преступник прихватил 2 500 леев и скрылся в неизвестном направлении.

По словам представителей ИП Глодян, 26-летний преступник, ранее судимый за иное преступление, был задержан на 72 часа. На его имя возбуждено уголовное дело.