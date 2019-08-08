В Глодянах молодой человек кинулся в озеро спасать мужчину, в результате оба утонули

В Глодянах молодой человек кинулся в озеро спасать мужчину, в результате оба утонули

Двое мужчин утонули в искусственном водоёме. Трагедия произошла вчера, 7 августа, в селе Николаевка Глодянского района.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Глодян Евгения Молчанова сообщила, что погибшими оказались мужчины в возрасте 26 и 47 лет, проживавшие в селе Яблона Глодянского района. 47-летний мужчина пришёл к арендатору озера, чтобы помочь ему установить доски в искусственный водный резервуар глубиной 5 метров, однако упал в него. Мужчина стал тонуть и звать на помощь. 59-летний арендатор побежал звонить спасателям.

– В это время поблизости пас коров 26-летний молодой человек. Он нырнул в воду, пытаясь спасти утопающего, однако они вместе оказались под водой и утонули, – рассказала Молчанова.

Органы правопорядка расследуют все обстоятельства трагедии, передаёт deschide.md.

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