В гимназии Штефан-Водского района ученик распылил газовый баллончик: 25 детей госпитализированы

0

Случай острого отравления химической этиологии зарегистрирован в гимназии «Анатолие Сырги» в селе Талмаза Штефан-Водского района.

Более 20 детей обратились в больницу после того, как сегодня, 11 декабря, ученик восьмого класса распылил в учреждении аэрозольный баллончик со слезоточивым газом, содержание которого составляло около 150 доз. После этого газовый баллончик бросили в школьный туалет, передаёт stiri.md.

По данным Национального агентства общественного здоровья, в настоящее время за помощью врачей обратились 25 детей, у которых наблюдается тошнота, рвота, кашель, головная боль, головокружения, жжение в дыхательных путях, конъюнктивит. Состояние детей удовлетворительное.