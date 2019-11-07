В ГИЧС запустили кампанию по предотвращению пожаров (ФОТО, ВИДЕО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям начал кампанию по предупреждению пожаров в жилом секторе. Деятельность спасателей стартовала в коммуне Чореску.

Сотрудники учреждения проинструктировали местных жителей в области противопожарной защиты. Специалисты посетили семьи с детьми, людей с ограниченными возможностями, а также пожилых людей, которые подвержены риску возникновения пожаров и отравления угарным газом. Пожарные порекомендовали домовладельцам осторожно эксплуатировать источники тепла и не перегревать печи. Граждан предупредили об опасности отравления угарным газом в результате использования неисправных источников тепла. Также спасатели призвали местных жителей хорошо проветривать помещения и не оставлять детей одних в доме с горящей печью.

Кампания по предупреждению пожаров будет проводиться в течение холодного периода в южных, центральных и северных районах страны. В случае возникновения рискованной ситуации граждан призывают обращаться в экстренные службы по номеру 112.