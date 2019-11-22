В ГИЧС стартовала социальная кампания “Защищённый дом – спасённая жизнь” (ФОТО)

В ГИЧС стартовала социальная кампания “Защищённый дом – спасённая жизнь” (ФОТО)

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям инициировал сегодня информационную кампанию “Защищённый дом – спасённая жизнь”.

После официального открытия мероприятия пожарные и спасатели совершили обход нескольких частных домовладений, где будут установлены детекторы дыма в целях предотвращения пожаров и отравления угарным газом. Устройства будут установлены в домах, где живут многодетные семьи, пожилые люди, а также прикованные к постели граждане.

В рамках данной кампании уже были установлены 7 094 детектора дыма в 6 669 домах из 313 населённых пунктов страны. По данным ГИЧС, в 6 случаях датчики помогли спасти людей из горящих домов. В ближайшее время более 1 000 детекторов дыма будут установлены в домах жителей из Гагаузии, а также районов Фалешты, Дондюшаны, Бричаны, Теленешты, Кагул.

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