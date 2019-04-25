В ГИЧС рассказали о степени готовности экстренных служб к пасхальным праздникам (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня ГИЧС организовал брифинг для прессы, на котором обсуждалась готовность сотрудников подразделения к выполнению профессиональных миссий в период пасхальных праздников. В мероприятии приняли участие руководство ГИЧС, а также настоятель Свято-Михайловской церкви ​​Олег Виеру.

На брифинге рассказали о готовности всех подразделений ГИЧС к вмешательству в случае чрезвычайных происшествий. Также было сказано, что при необходимости охранные меры будут усилены при помощи резервных сил.

В ГИЧС сообщили, что в пасхальную ночь у столичного Кафедрального собора будет дежурить бригада спасателей и две мобильные группы. Сотрудники учреждения также выступили с рекомендациями по обеспечению пожарной безопасности, обратившись к служителям церкви и прихожанам. Пожарные призвали граждан не блокировать подъездные пути к церквям, чтобы в случае ЧП спасатели могли прибыть вовремя. Также гражданам рекомендовали при чрезвычайных ситуациях незамедлительно звонить в службу 112.