В ГИЧС рассказали о последствиях шквалистого ветра (ФОТО)

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По данным ГИЧС, сегодня спасатели выезжали на спил деревьев в Ниспоренский, Каларашский и Сорокский районы. Также спасатели убирали упавшее на остановку общественного транспорта дерево в Дурлештах.

Сегодня днём сотрудники ГИЧС снимали вентиляционную трубу, упавшую со здания в Новых Аненах. Кроме того, сильные порывы ветра повредили крышу 5-этажного жилого дома в Унгенах. Согласно оперативной информации, были повреждены около 20 листов шифера. Также ветер сорвал около 1 000 м2 металлочерепицы с крыши гимназии в селе Пиструень Теленештского района и 53 листа шифера с административного блока Политехнического колледжа в Бельцах. Комиссии по исключительным ситуациям работают на местах для определения размера материального ущерба.

Согласно данным, полученным от поставщиков электроэнергии, из-за шквалистого ветра в данный момент частично обесточены 66 населённых пунктов в районах Криуляны, Чимишлия, Оргеев, Теленешты, Калараш, Новые Анены, Хынчешты, Рышканы, Флорешты, Единец, а также в Гагаузии и Кишинёве.