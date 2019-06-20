В ГИЧС рассказали, как проходят работы у рухнувшего в Атаках дома (ФОТО, ВИДЕО)

В ГИЧС рассказали, как проходят работы у рухнувшего в Атаках дома (ФОТО, ВИДЕО)

Вокруг полуразрушенного жилого дома в городе Атаки пожарные и спасатели проводят работы по разблокированию пристроек, на которые упали стройматериалы в результате обрушения 9 этажей.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, более 45 спасателей и пожарных, а также 12 единиц спецтехники проводят операцию по эвакуации материальных ценностей из гаражей, прилегающих к подъезду. Кроме этого, спасатели предпринимают меры по очистке зоны для дальнейшего сноса здания.

Аварийная зона строго охраняется. По данным ГИЧС, компетентным органам предстоит оценить состояние остальных зданий в Атаках в целях предотвращения подобных ситуаций.

Действия по разблокированию и возвращению материальных ценностей будут предприняты в соответствии с решениями сотрудников кризисных служб.

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