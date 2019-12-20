В ГИЧС продолжают кампанию “Защищённый дом – спасённая жизнь” (ФОТО, ВИДЕО)

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Спасатели продолжают проводить кампанию, направленную на предотвращение пожаров в жилых домах по стране. С момента её начала пожарные установили более 400 детекторов дыма в 354 домах.

Сотрудники ГИЧС посетили более 25 населённых пунктов на севере, юге и в центре страны. Они обучили 7 184 граждан противопожарным правилам и рассказали о рисках отравления угарным газом.

Пожарные побывали в районах Кагул, Каушаны, Фалешты и Теленешты. В скором времени детекторы дыма будут установлены в домах пожилых людей, многодетных семей и у людей с ограниченными возможностями из районов Рышканы, Единец и Резина.