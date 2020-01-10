В ГИЧС назвали возможные причины пожара на заводе “Мезон”

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям обнародовал первые возможные причины пожара на первом этаже завода “Мезон”.

После исследования места происшествия эксперты остановились на трёх вариантах. Среди них – короткое замыкание, преднамеренный поджог и нарушение технологического процесса. Окончательная причина будет озвучена после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что произошедший 8 января пожар затронул площадь около 200 кв. метров. С огнём боролись 55 пожарных и 10 единиц спецтехники. В результате инцидента никто не пострадал.