В ГИЧС назвали возможные причины пожара на заводе “Мезон”

В ГИЧС назвали возможные причины пожара на заводе “Мезон”

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям обнародовал первые возможные причины пожара на первом этаже завода “Мезон”.

После исследования места происшествия эксперты остановились на трёх вариантах. Среди них – короткое замыкание, преднамеренный поджог и нарушение технологического процесса. Окончательная причина будет озвучена после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что произошедший 8 января пожар затронул площадь около 200 кв. метров. С огнём боролись 55 пожарных и 10 единиц спецтехники. В результате инцидента никто не пострадал.

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