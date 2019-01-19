В ГИЧС напомнили о мерах безопасности на водных объектах в зимний период (ВИДЕО)

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Сотрудники ГИЧС предупреждают, что хрупкий ледяной покров на водных объектах представляет опасность для жизни и здоровья, особенно когда температура воздуха становится положительной. В связи с этим спасатели призывают граждан быть предельно осторожными.

Строго запрещается находиться на льду, если толщина слоя не превышает 8-10 сантиметров. Особенно это касается любителей зимней рыбалки и несовершеннолетних, которые наиболее подвержены риску проваливания под лёд. Родителей просят не оставлять детей на замёрзших водоёмах без присмотра, а также не разрешать им кататься на санках в непосредственной близости от водных бассейнов.

Если вы заметили человека, провалившегося под лёд, срочно звоните в Единую службу помощи 112. Чтобы вытащить пострадавшего, подойдите к краю водоёма и протяните ветку или любой другой объект, за который пострадавший сможет ухватиться. Человека, побывавшего в ледяной воде, необходимо поместить в тёплое помещение, в срочном порядке переодеть, напоить горячим питьём, а затем обратиться к помощи врачей.