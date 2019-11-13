В ГИЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности

В ГИЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности

В контексте “жёлтого кода” из-за усиления ветра, действующего в период с 13 по 14 ноября, сотрудники ГИЧС предупреждают население о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности во избежание природных пожаров.

Граждан убедительно просят не сжигать сухие листья, растительность и бытовые отходы, что может приводить к возгораниям на больших площадях. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций пожарные призывают соблюдать правила защиты в условиях сильного ветра и слабой влажности.

Разведение огня на открытом воздухе рекомендуется только в специально обустроенных местах. Покидая место отдыха, необходимо убедиться, что огонь был полностью потушен и присыпан землёй.

Родителей просят внимательно следить за детьми и запрещать игры с огнём. В случае пожара следует незамедлительно звонить по номеру 112.

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