В Германии пропал 26-летний парень из Молдовы: родные просят помощи в поисках (ВИДЕО)

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В Германии бесследно исчез 26-летний уроженец Молдовы Андрей Некулай. По сообщению родных, 18 ноября он отправился из Берлина в Кельн в поисках работы. С тех пор его никто не видел.

Молодой человек владеет румынским паспортом. Вечером 18 ноября он вышел из автобуса на автовокзале в Кельне. С тех пор от него нет никаких вестей, сообщается в публикации в соцсетях.

Семья пропавшего просит помощи в его поисках, пишет publika.md. Всех, кто обладает какой-либо информацией по этому поводу, просят обращаться в правоохранительные органы.