В Германии гражданина Молдовы насмерть сбил поезд

В Германии гражданина Молдовы насмерть сбил поезд

Трагедия произошла на вокзале в Берлине. Поезд насмерть сбил 38-летнего гражданина Молдовы, который находился на заработках в Германии.

На родине у погибшего осталась семья и двое детей. Инцидент произошёл 7 января, но родственникам мужчины ещё не удалось доставить его тело в Молдову, чтобы похоронить. На транспортировку необходимо 4 500 евро – сумма, непосильная для его семьи, передаёт publika.md.

Друзья и близкие погибшего открыли сбор пожертвований в Facebook, чтобы помочь семье собрать необходимую сумму денег.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md