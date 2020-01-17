В Германии гражданина Молдовы насмерть сбил поезд

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Трагедия произошла на вокзале в Берлине. Поезд насмерть сбил 38-летнего гражданина Молдовы, который находился на заработках в Германии.

На родине у погибшего осталась семья и двое детей. Инцидент произошёл 7 января, но родственникам мужчины ещё не удалось доставить его тело в Молдову, чтобы похоронить. На транспортировку необходимо 4 500 евро – сумма, непосильная для его семьи, передаёт publika.md.

Друзья и близкие погибшего открыли сбор пожертвований в Facebook, чтобы помочь семье собрать необходимую сумму денег.