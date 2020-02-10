В гараже в Бендерах обнаружили погибшую девушку

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24-летняя бендерчанка угорела на заднем сиденье автомобиля.

Как пишет пресс-центр МВД ПМР, вечером в гараже отдыхала компания. После хозяин помещения и гости разошлись по домам, а женщина осталась, решив переночевать в машине. Спальное место погибшая обустроила на заднем сиденье. Чтобы согреться, включила тепловентилятор. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, крепко уснула.

Электропроводку замкнуло, началось возгорание. Салон наполнился дымом от тлеющей обшивки потолка авто. Женщина задохнулась, не успев проснуться. Как установили специалисты, смерть наступила в воскресенье около 9 вечера.

Другие обстоятельства выясняются.