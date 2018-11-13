В гараже на Чеканах мужчина организовал точку продажи контрафактного алкоголя: полиция “прикрыла” незаконный бизнес (ВИДЕО)

В ходе проверок, организованных сотрудниками полиции, был обнаружен гараж, в котором мужчина продавал контрафактный алкоголь сомнительного качества и происхождения. В точке продажи регулярно собирались группы людей, которые нарушали тишину.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, органы правопорядка инициировали ряд проверок в общественных заведениях, барах, кафе, клубах, а также продуктовых магазинах с продлённым режимом работы. В результате проверок сотрудники полиции обнаружили ряд серьёзных нарушений, которые допустил 63-летний житель столицы, продававший в своём гараже на улице Волунтарилор сектора Чеканы алкогольную продукцию. Правоохранители выявили серьезные экономические и финансовые нарушения, продажу алкогольных напитков сомнительного происхождения, а также антисанитарные условия. В ходе обысков было изъято 30 литров этилового спирта, 10 литров бренди и 60 литров игристого вина. В этом контексте нарушителю грозит штраф в размере до 13 000 леев.

Кроме этого, в ходе проверок правоохранители выявили 4 экономических агентов, которые нарушили режим деятельности, установленного в авторизации, не имели разрешительных документов, а также не выдавали покупателям чеки. Все нарушения были зарегистрированы. В ближайшее время экономические агенты будут уведомлены о принятии мер в соответствии с действующим законодательством.

Также во время проверок полицейским удалось задержать 20-летнего мужчину, уголовно преследуемого за незаконный оборот наркотиков, этноботанических средств или их аналогов не в целях отчуждения. Молодой человек был сопровождён в Инспекторат полиции сектора Ботаника для выяснения обстоятельств.