В гагаузском селе пройдёт традиционный фестиваль ковров

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В селе Гайдар Чадыр-Лунгского района 18 августа организуют традиционный, ставший уже региональным фестиваль ковров.

Мероприятие будет проводиться уже шестой раз. Программа культурно-массовых мероприятий опубликована на страничке «Инициативная группа за процветание села Гайдар» в Фейсбуке, пишет gagauzinfo.md.

Фестиваль ковров начнётся с инсценировки гагаузской традиции «Кыршы пынарында». Помимо презентации ковров, в рамках фестиваля состоится обход национальных подворий, посещение двух музеев села Гайдар – краеведческого музея и музея национального ковра.

Участники фестиваля смогут продегустировать блюда национальной гагаузской кухни. В рамках праздника также будут проведены мастер-классы по ковроткачеству.

Завершится мероприятие концертной программой и хорой дружбы.