В гагаузском селе хулиганы украли с местного родника цепи

В гагаузском селе хулиганы украли с местного родника цепи

В селе Етулия неизвестные сорвали цепи на местном роднике. Как пишет gagauzinfo.md, кража произошла на недавно отреставрированном роднике при въезде в село.

Цепи были украдены с трёх пролётов родника. Местная примэрия просит возможных очевидцев происшествия сообщить любую информацию, которая поможет привлечь к ответственности вандалов.

За совершение актов вандализма в отношении общественной собственности предусмотрена административная ответственность и штраф, сообщает источник.

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