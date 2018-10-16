В гагаузском селе Чок-Майдан завершилась капитальная реконструкция центральной дороги (ФОТО, ВИДЕО)

На главной улице села заменили асфальтовое покрытие, а по одной стороне обустроили тротуар и подъезды к домовладениям.

Около 6 миллионов леев потребовалось местным властям села Чок-Майдан для реализации проекта по капитальному ремонту центральной улицы протяженностью 875 метров, пишет gagauzinfo.md. Проект также предусматривает строительство тротуара и на противоположной стороне улицы. Эти работы будут продолжены в следующем году после получения дополнительного транша финансовых средств.

Финансирование капитальной реконструкции дороги осуществлялось из нескольких источников: местные власти аккумулировали средства дорожного фонда, программы капитальных инвестиций и гранта от проекта SARD.

С выполненными работами в селе Чок-Майдан совместно с депутатом НСГ Федором Яниогло и примаром Георгием Кырбоба ознакомилась башкан Гагаузии Ирина Влах.

Глава автономии подчеркнула нацеленность региональных властей на постепенный уход от ремонта дорог в Гагаузии в «белом варианте». По ее словам, в региональном бюджете и в дальнейшем будут выделяться средства для поддержки подобных проектов в населенных пунктах Гагаузии.

Примечательно, что летом текущего года в детском саду села Чок-Майдан также проводились ремонтные работы. Проект на сумму 1 миллион леев финансировался из бюджета Гагаузии. В дошкольном учреждении установили современную кровлю, утеплили стены здания, отремонтировали внутренние помещения.