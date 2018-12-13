В гагаузском Джолтае открыли заасфальтированный участок подъездной дороги к селу

В селе Джолтай Чадыр-Лунгского района открыли капитально отремонтированный участок дороги протяженностью в полкилометра. Реализация инфраструктурного проекта стала возможным благодаря выделению денежных средств в размере 3,5 миллионов леев из бюджета Гагаузии.

Как пишет gagauzinfo.md, заасфальтированный участок дороги соединяет подъезд к селу Джолтай с центральной улицей. Дорогу построили по самым современным стандартам. При реализации проекта был реконструирован мост, а по бокам новой трассы установлены водоотводные сооружения. В церемонии открытия объекта приняли участие башкан Гагаузии Ирина Влах, члены Исполкома, депутат парламента от Партии социалистов Федор Гагауз. Глава автономии поздравила жителей Джолтая со знаменательным событием, отметив, что в ближайшие годы в населенном пункте будет реализовано еще множество подобных проектов.

– С 2016 года власти стали переходить на другую технологию ремонта и строительства дорог. Это асфальтные дороги. Мы полностью реконструировали дорогу на Авдарму, не так давно открывали дорогу к селу Гайдар, – отметила башкан.

Примар села Джолтай Илья Кошулинский и депутат Народного собрания Гагаузии Наталья Шошева выразили надежду, что региональные власти окажут поддержку местным властям для того, чтобы дорога была заасфальтирована до республиканской трассы. В свою очередь, депутат парламента Федор Гагауз заметил, что в Джолтае в последние годы заметны большие изменения. И последний визит президента Молдовы в населенный пункт также был посвящен началу новых проектов в гимназии и детском саду.

– Я хочу поздравить всех жителей Джолтая с открытием этого участка дороги. Пусть это будет началом большого проекта – полной реконструкции дороги в сторону республиканской трассы, – сказал Федор Гагауз.

В селе Джолтай этим летом также был открыт парк отдыха.