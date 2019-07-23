В гагаузских детских лагерях проводят учения по гражданской защите (ФОТО)

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Спасатели проводят учения по гражданской защите в целях готовности работников и отдыхающих детских баз отдыха к реагированию в условиях чрезвычайных ситуаций. В процессе отрабатываются практические мероприятия по эвакуации и ликвидации последствий ЧП.

Детям рассказали о мерах безопасности на воде в летний период, как правильно оказать помощь утопающим, как вести себя во время грозы, в период летней жары, проинформировали о правилах пожарной безопасности и показали, как пользоваться огнетушителями, пишет gagauzinfo.md.

В заключение учений детям показали пожарно-техническое вооружение, разрешили посидеть в кабине пожарного автомобиля, примерить боевую одежду спасателей. Самые отважные из ребят пробовали пользоваться огнетушителем и поливали с помощью ствола и пожарного рукава.

Всего в период с 15 по 21 июля в трёх детских лагерях Гагаузии было проинструктировано 445 детей и 90 работников.