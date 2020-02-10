В Гагаузию из Китая вернулись шестеро студентов

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Из-за китайского коронавируса шестеро гагаузских студентов вернулись с учебы домой. Об этом рассказал руководитель Центра общественного здоровья Комрата Иван Хаста.

По информации на утро 10 февраля, в Гагаузию вернулись шестеро студентов, обучающихся в различных ВУЗах Китая, передаёт gagauzinfo.md.

– Все наши студенты – 2000 года рождения. Три студента обучались в университете города Нанкин и трое обучались в университете города Цзыбо. Думаю, что в связи с ситуацией в Китае они отпущены на каникулы. Студенты проживают в Чадыр-Лунге, Бешгиозе, Джолтае, Казаклии, Кириет-Лунге и Комрате, – рассказал Иван Хаста.

Глава Центра общественного здоровья Комрата отметил, что все студенты находятся под домашним наблюдением.

– Они наблюдаются у семейных врачей. Измеряется температура, жалоб нет. Случаев заболевания, слава Богу, не зарегистрировано, – добавил Иван Хаста.

Стоит отметить, что за последние сутки от коронавируса умерло 92 человека. Всего, официально подтверждена смерть от этого заболевания более 800 человек, тогда как заболевших – более 37 тысяч.