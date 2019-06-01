В Гагаузии завершен прием документов желающих побороться за пост башкана автономии

Центральная избирательная комиссия Гагаузии завершила прием документов желающих побороться за пост главы автономии.

Как сообщает ЦИК, за истекший месяц документы подали 5 претендентов. После проверки подписных листов и сдачи экзаменов на знание гагаузского языка были зарегистрированы Ирина Влах, Сергей Чимпоеш и Иван Бургуджи.

В процессе рассмотрения находятся документы еще от двух кандидатов. Это выдвиженец от “Девлета” Дмитрий Манол и Василий Аладов, пишет gagauzinfo.md.

Напомним, выборы главы Гагаузии назначены на 30 июня текущего года.