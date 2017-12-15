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В Гагаузии задержана банда фальшивомонетчиков

В Гагаузии задержана банда фальшивомонетчиков

Полиция АТО “вела” преступную группировку на протяжении года.

Злоумышленники, которыми оказались два гражданина Молдовы 1991 и 1996 г.р. Они изготавливали и сбывали на территории Гагаузии купюры в 50 евро, сообщили в управлении АТО Гагаузия.

При обысках по месту проживания подозреваемых были обнаружены специальная техника и клише для изготовления денежного знака европейского значения.

В отношении фальшивомонетчиков заведено уголовное дело, они находятся под предварительным арестом.

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