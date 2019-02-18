В Гагаузии задержали уголовников, разыскиваемых за подделку документов и кражу

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Сотрудники Инспектората полиции Комрата задержали двух уголовных преступников, объявленных в розыск за изготовление, владение, сбыт и использование поддельных официальных документов, печатей, штампов, а также за кражу.

Всего в период с 11 по 18 февраля на территории Гагаузии было зарегистрировано 166 сообщений о преступлениях и иных правонарушениях. За указанный период было зафиксировано: 1 угон автомобиля, 10 краж (семь из которых квалифицированы как «мелкое хищение»), 2 карманные кражи, 5 случаев хулиганства и 2 факта возгорания сухой травы.

Кроме этого, по данным Управления полиции Гагаузии, на территории автономии произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, два из которых с пострадавшими. В результате одного из ДТП погиб 26-летний житель села Дезгинжа Комратского района. Остальные аварии оказались незначительными, основной причиной которых послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей и погодные условия.

В результате проведённых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения было выявлено 7 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и было зарегистрировано 10 нарушений правил дорожного движения.