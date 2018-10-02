В Гагаузии задержали хулигана, повредившего служебный автомобиль полицейских

В минувшее воскресенье, 30 сентября, между некоторыми жителями села Бешалма и сотрудниками полиции возник конфликт. Его результатом стало возбуждение уголовного преследования.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, в тот день органы правопорядка проводили профилактические мероприятия, направленные на предотвращение и предупреждение совершения преступлений в селе Бешалма Комратского района. Однако группа местных жителей из хулиганских побуждений помешала сотрудникам полиции выполнять свой долг, и инициировала конфликт. Самый «смелый» из банды хулиганов повредил служебный автомобиль полицейских марки «Дачия Логан», в результате чего был задержан.

По данному факту было начато уголовное преследование по факту хулиганства, а также по факту угрозы или насилия в отношении должностного лица. В то же время проверяется правомерность действий сотрудников полиции и устанавливается причина возникновения конфликта. В случае установления факта неправомерных действий со стороны сотрудников полиции, будут предприняты меры дисциплинарного характера.