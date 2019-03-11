В Гагаузии задержали двух объявленных в розыск уголовных преступника

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Сотрудники Инспектората полиции Комрат задержали двух уголовных преступника, которые были объявлены в розыск за незаконный оборот наркотиков и управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.

Всего в период с 4 по 11 марта 2019 года на территории АТО Гагаузия было зарегистрировано 181 сообщение о преступлениях и иных правонарушениях, пишет пресс-служба Управления полиции Гагаузии. За отчетный период на территории автономии было зарегистрировано 10 краж (четыре из которых квалифицированы как «мелкое хищение»), 9 случаев мошенничества, 3 случая хулиганства и 21 сообщение о фактах возгорания.

Кроме этого, на дорогах Гагаузии за отчётный период произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, одно из которых с пострадавшей жительницей города Вулканешты 1979 года рождения, которая была доставлена в больницу с ссадинами правой ноги и руки. Погибших нет. Остальные все незначительные, основной причиной которых послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей и техническое состояние автотранспорта.

Также в результате проведённых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения было выявлено 5 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и было зарегистрировано 11 нарушений правил дорожного движения.