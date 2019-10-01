В Гагаузии за неделю произошло три пожара: один человек погиб

0

В Гагаузской автономии за неделю произошло три пожара. В результате один человек погиб.

Первый инцидент случился в Копчаке 23 сентября. Там загорелась комната в жилом доме. В результате пожара было повреждено имущество, передаёт gagauzinfo.md.

Три дня спустя загорелся гараж в Комрате. Огонь уничтожил всё, что находилось в помещении. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Третий пожар унёс жизнь пожилого человека. Мужчина уснул в постели с непотушенной сигаретой в руках. На место приехали два пожарных расчёта, которые потушили пламя, однако 67-летнего хозяина дома спасти не удалось.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются.