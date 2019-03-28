В Гагаузии за неделю ликвидировали 2 пожара

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Два пожара произошло на территории АТО Гагаузия за прошедшую неделю. С 18 по 25 марта возгорания были зафиксированы в Комрате и Чадыр-Лунге.

Первый пожар вспыхнул вечером 20 марта в Комрате. В частном жилом доме произошло возгорание дымохода. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, пишет gagauzinfo.md.

Второй случай был зарегистрирован 22 марта в Чадыр-Лунге. В частном доме случилось возгорание хозяйственной постройки. Причина – неосторожное обращение с огнём при курении. Материальный ущерб в каждом случае составил 3 000 леев.

Помимо этого, пожарные совершили 26 выездов на возгорание сухой травы и мусора, общая площадь которых составила около 70 га. Также спасатели сделали выезд на проведение аварийно-спасательных работ и выезд на помощь службе ANSA.